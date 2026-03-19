VIDEO / Igrač Atlante išao je dodati loptu sa svoje polovice, a umjesto toga zabio je nevjerojatnu tricu

Svake večeri u NBA ligi vidimo nevjerojatne poteze pa je to bio slučaj i u srijedu navečer.

NBA liga izdvojila je 10 najboljih akcija u kojima se čak dva puta pojavio legendarni LeBron James sa svoja dva zakucavanja. Međutim, ono što je napravio iskusni košarkaš iz Ohija ne može se mjeriti s najboljim potezom večeri.

Naime, na utakmici Dallas Mavericksa i Atlanta Hawksa je Jonathan Kuminga nekoliko sekundi prije kraja treće četvrtine pokušao uposliti svog suigrača koji je trčao kontru. Međutim, košarkaš Atlante malo je pogrešno procijenio gdje treba dodati loptu pa je umjesto toga zabio tricu preko cijelog terena.

Taj potez možete pogledati na kraju videa.

