VIDEO / Hrvatski trener u dramatičnoj završnici stigao do nove pobjede u Euroligi

Dubai, kojeg vodi hrvatski trener Jurica Golemac, došao je do šeste pobjede u Euroligi– 90:89 protiv Pariza, te sada ima omjer 6-7, dok su Francuzi na 5-8.
Ključni šut na šest sekundi do kraja promašio je Nadir Hifi pri rezultatu 88:86. Dubai je potom maestralno izveo aut, a gosti su uspjeli napraviti faul tek na 1,1 sekundu prije kraja.
Na ulazu u posljednju minutu Justin Robinson je pogodio trojku za +3, no Justin Anderson je odmah uzvratio trojkom iz kuta za Dubai.
Robinson je potom izgubio loptu i faulirao McKinleyja Wrighta, koji je pogodio oba slododna bacanja za 88:86. Nakon toga, već spomenuti Hifi je promašio važan šut, a onda je Wright još jednom zabio oba slobodna bacanja i potvrdio pobjedu Dubija.
Kod Dubaija najbolji je bio upravo Wright s 24 poena, pet skokova i četiri asistencije, a za Pariz je najefikasniji bio Derek Willis s 22 poena i sedam skokova.
