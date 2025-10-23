VIDEO / Hrvatski trener doživio novi poraz u Euroligi, Hapoel zasjeo na čelo ljestvice!

Podijeli :

Uzbudljivih pet utakmica igralo se u četvrtak, u okviru šestog kola košarkaške Eurolige.

Jedini hrvatski trener u Euroligi, Jurica Golemac, doživio je novi poraz na klupi Dubaija. Njegova momčad je poražena od Asvela 85:79, a bila je to tek druga pobjeda za sastav iz Francuske te treći poraz za Dubai. Najefikasniji kod domaćih bio je Nando De Colo s 24 poena, dok je Bacon predvodio Dubai s 22 koša.

Hapoel iz Tel-Aviva zasjeo je na čelo euroligaške ljestvice pobjedom protiv prošlogodišnjeg finalista, Monaca. Izraelski sastav, koji je sada na omjeru 5-1, slavio je s 85:77, a predvodio ih je najplaćeniji igrač Eurolige – Vasilije Micić – s 22 poena.

Litavski Žalgiris, jedno od najugodnijih iznenađenja sezone, porazio je Barcelonu na gostovanju u Kataloniji. U korist Žalgirisa, presudile su sjajna prva i treća dionica u kojima su stvorili ukupno 21 koš prednosti, a utakmica je završena rezultatom 73:88. Maodo Lo bio je najbolje raspoložen kod gostiju s 20 poena i pet asistencija.

Najefikasnija utakmica večeri igrala se između Milana i Valencije. Na kraju je pobjeda pripala gostima 100:103, a ključnu tricu postigao je Montero s 40 sekundi do kraja. Valencia je imala čak pet dvoznamenkastih igrača, a upravo je Montero ubacio najviše – 18 poena. Ipak, titula igrača utakmice otišla je u ruke raspoloženog Leandra Bolmara koji je ubacio 31 koš, no to nije bilo dovoljno za pobjedu Milana.

Važnu pobjedu upisali su košarkaši Crvene zvezde. Uvjerljivo su porazili nemoćnu Baskoniju s 90:72 te su privremeno skočili na četvrto mjesto ljestvice s omjerom 4-2. Zvezda je utakmicu riješila fantastičnom igrom u drugom poluvremenu, a predvodio ih Codi Miller-McIntyre s 20 poena.

U petak se igraju još preostale četiri utakmice šestog kola. Anadolu Efes – Fenerbahče, Virtus Bologna – Panathinaikos, Partizan – Paris i Bayern – Olympiacos.