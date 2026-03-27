VIDEO / Hrvat je ovim zakucavanjem zaludio Ameriku: ‘Radi to cijele sezone, on je nevjerojatan’

Bila je to prava ludnica. Klupa Illinoisa gotovo se raspadala od uzbuđenja, treneri su zadržavali zapanjene igrače, a navijači su vrištali pokušavajući shvatiti što su upravo vidjeli. Upravo su svjedočili kako je Zvonimir Ivišić – poletio, piše NCAA košarkaška liga.

Bio je to ključan trenutak utakmice. Illinois je vodio s 12 razlike, manje od 15 minuta prije kraja protiv VCU-a, koji je u prvom kolu izbacio Sjevernu Karolinu nakon što je nadoknadio zaostatak od 19 poena. Nakon što su Ramsi nadoknadili isti takav minus u prvom poluvremenu i izjednačili, Illiniji su trebali veliku akciju za stvaranje momentuma i povećanje vodstva.

Na jednoj strani terena, krilni igrač VCU-a Lazar Đoković krenuo je u brzi kontranapad i napao obruč pokušavajući zakucati. No, Ivišić je bio pod košem. Centar Illinoisa visok 218 cm susreo je Đokovića u najvišoj točki, blokirao pokušaj i odbio loptu od obruča, što je pokrenulo kontru Illinoisa.

U nastavku akcije, Ivišić je sprintao prema napadu i brzo zauzeo svoju poziciju. Iskusni bek Kylan Boswell nagradio je taj trud, pronašao visokog suigrača koji se zaletio iz reketa i snažno zakucao preko protivničkog igrača.

„Radi to cijele sezone“, rekao je Boswell. „Radi nevjerojatne stvari u tranziciji. Kad sam krenuo prema naprijed, vidio sam diva kako trči iza mene i znao sam da mu moram dodati. On je nevjerojatan atletičar i radi sjajne poteze za nas. Ovo je bila luda akcija.“

Vodstvo Illinoisa nakon toga više nije palo ispod 13 razlike, a utakmicu su dobili 76-55.

Među onima na klupi koji su jedva suzdržavali oduševljenje bio je i Zvonimirov brat blizanac Tomislav, koji je raširio ruke, vikao i smijao se. Blizanci Ivišić prošli su pravi put pun izazova da bi došli do trenutaka kakve proživljavaju ove sezone, što ih čini još posebnijima.

Braća su rođena 9. kolovoza 2003. u Vitezu u Bosni i Hercegovini, a Zvonimir je stariji četiri minute. Ondje su živjeli do svoje šeste godine, a roditelji Mladen i Marena koristili su košarku kao način da potroše energiju svoje živahne djece.

„Tata nije znao što će s nama jer su i oni radili“, rekao je Zvonimir u prilogu Big Ten Networka u siječnju. „Pa su rekli: ‘Ajmo ih staviti na košarku da se tamo umore i onda dođu kući i zaspu.’“

Ono što je počelo kao način da se blizanci umore ubrzo je postalo jedan od glavnih prioriteta obitelji. Oko 13. godine preselili su se preko granice u Hrvatsku, zemlju s većim fokusom na košarku, kako bi se razvijali kao igrači.

Nakon nekoliko godina, profesionalni klub SC Derby iz Crne Gore pozvao ih je da igraju u crnogorskoj ligi. Tijekom dvije sezone ondje, Zvonimir je prosječno bilježio 5,2 poena, 3,5 skoka i 1,1 blokadu, dok je Tomislav kroz tri godine imao prosjek od 6,4 poena i 3,5 skoka.

„Na početku je bilo teško“, rekao je Tomislav. „Svi su bili iskusniji, jači i stariji. Ali biti okružen takvim ljudima motivira te da radiš više i dosegneš njihovu razinu.“

Dok su igrali u Crnoj Gori, zapeli su za oko tadašnjem pomoćnom treneru Kentuckyja Orlandu Antigui, koji je zbog svoje prošlosti u Harlem Globetrottersima imao osjećaj za međunarodnu košarku. Vidio je snimke Zvonimira i nagovorio glavnog trenera Johna Caliparija da ga kontaktira. Bila je to ponuda koju „Big Z“ nije mogao odbiti pa je 2023. stigao u Lexington kao igrač Kentuckyja.

Tomislav je ostao u SC Derbyju, prateći bratove utakmice iz daljine i shvaćajući koliko je košarka – posebno na sveučilišnoj razini – popularna u SAD-u.

U međuvremenu, Calipari je prešao u Arkansas, a Zvonimir ga je slijedio. U tom razdoblju Antigua je stigao u Illinois kod Brada Underwooda, koji je procijenio da momčadi treba visina. Antigua je znao koga dovesti – i Tomislav je ubrzo stigao u Champaign.

Zanimljivo, Arkansas i Illinois igrali su međusobno krajem studenog te sezone, kada su se blizanci našli jedan protiv drugog. Tomislav je ubacio 21 poen, imao 10 skokova i pogodio šest trica; Zvonimir je zabio 13 poena uz šest skokova, a Illinois je pobijedio 90:77.

„Vidio sam to kod njega“, rekao je Zvonimir. „Način na koji je igrao… vidio sam koliko je napredovao i koliko je bolji nego prije. Nije morao ništa reći – sve sam vidio.“

Kada se otvorio transfer portal na kraju sezone, Zvonimir je poželio proći isti razvojni put. Illinois se, pod vodstvom Underwooda i Antigue, okrenuo i međunarodnim igračima – čak ih je sedam u rosteru, uključujući Andreja Stojakovića iz Grčke i Davida Mirkovića iz Crne Gore. S obzirom na otvoreno mjesto, Zvonimir se savršeno uklopio.

Trenerski stožer pitao je Tomislava može li to funkcionirati – a on nije imao nikakvih dvojbi.

„Vidio je kako igramo, koliko sam napredovao i kakvo povjerenje imam od trenera“, rekao je Tomislav. „Kad sam mu rekao da su zainteresirani za njega, odluka je bila laka.“

Ponovno zajedno nakon dvije godine razdvojenosti, blizanci Ivišić danas predvode snažnu unutarnju liniju jedne od najučinkovitijih momčadi u državi. S omjerom 26-8, što je peti najbolji rezultat u povijesti sveučilišta, nadaju se odvesti Illinois još dalje u NCAA turniru i upisati se u povijest.