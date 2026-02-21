VIDEO / ‘Holivudski’ Luka Dončić – pogledajte njegov ključan koš i ‘staredown’ koji je oduševio publiku

Lakersi su na svom parketu tijesno svladali Clipperse 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27) iako su gosti imali tricu za produžetak koju je promašio Nicolas Batum.

Luka Dončić bio je najbolji u Lakersima s 38 koševa, šest skokova, 11 asistencija i tri ukradene lopte, uz 12 poena u zadnjih pet minuta, a dobru je rolu u završnici imao i Marcus Smart.

Jedan od tih važnih koševa Dončić je ubacio na minutu i pol do kraja za 121:115, zapravo bio je to koš uz dodatno slobodno bacanje preko Krisa Dunna, kojemu je uručio prigodni “staredown”. Nema sumnje, Luka se svojom atraktivnošću i šepurenjem izvrsno priviknuo na život u Hollywoodu i zahtjevnu publiku Lakersa.

Izuzev Dončića, odlično je za Lakerse odigrao Austin Reaves, autor 29 koševa, dok su kod Clippersa najefikasniji bili Kawhi Leonard s 31 košem i Bennedict Mathurin s 28.

Lakersi su peta momčad Zapada s 34-21, a Clippersi deveti s 27-29.

Minnesota Timberwolvesi na svom su parketu porazili Dallas Maverickse 122:111 uz 40 poena Anthonyja Edwardsa te 22 koša i 17 skokova Rudyja Goberta.