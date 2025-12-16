VIDEO / Hezonja zablistao u drugom dijelu u Milanu, ali Real je upisao poraz

Podijeli :

Savino Paolella/IPA Sport via Guliver

Košarkaši madridskog Reala upisali su poraz 89:82 na gostovanju kod Armanija Milana u 16. kolu Eurolige. Kraljevi su najavili potencijalan preokret s obzirom da su gubili i do 16 razlike, došli na samo minus četiri, ali Talijani su ipak izdržali i upisali slavlje. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja u prvom poluvremenu nije zabio niti jedan koš, ali zato je u drugom dijelu zabio 11 poena.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.