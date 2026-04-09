VIDEO / Hezonja zabio ključnu tricu u pobjedi protiv branitelja naslova u Euroligi

Košarkaši madridskog Reala svladali su u Istanbulu Fenerbahce sa 74:69 u dvoboju 37. kola Eurolige.

Real je dobro otvorio utakmicu na teškom gostovanju te je vodio na poluvremenu 40:34. Fenerbahce je kontrirao u trećoj četvrtini koju je dobio s 24:14 te je prešao u vodstvo. No, Real se vratio i minutu i pol prije kraja je poveo 69:65.

Minutu prije kraja dogodio se ključni trenutak dvoboja. Svoju prvu tricu tada je pogodio hrvatski košarkaš Mario Hezonja za 72:66 Reala čime su gosti osigurali pobjedu. Hezonja je na dvoboju promašio preostalih osam upućenih trica.

Hezonja je odigrao 26 minuta te je postigao devet poena. Za dva poena je gađao 3-5, a za tricu 1-9. Imao je pet asistencija, tri skoka, dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu. Facundo Campazzo je bio prvi strijelac Reala s 15 poena, a imao je još tri asistencije i četiri skoka.

Za Real su još po 12 poena dodali Trey Lyles i Walter Tavares. U redovima Fenerbahcea najbolji su bili Brandon Boston i Nicolo Melli s 15 poena, s tim da je talijanski košarkaš tome dodao četiri asistencije i šest skokova.

Vodeći Olympiakos je kao gost pobijedio Hapoel Tel Aviv s 89:85. Prvi strijelac kluba iz Pireja bio je Tyler Dorsey s 23 poena, a tome je dodao pet asistencija i četiri skoka. Alec Peters je ubacio 11 poena uz osam skokova, a Saša Vezenkov 10 poena uz pet skokova.

Prvi strijelac Hapoela bio je Antonio Blakeney sa 16 poena, dok je Vaslije Micić dodao 14 poena, a ostvario je i osam asistencija te pet skokova.

Olympiakos je osigurao prvo mjesto prije doigravanja s omjerom 25-12. Real Madrid ima 23-14, Valencia 23-13, a Fenerbahce je sada na 23 pobjede i 14 poraza. Hapoel je na omjeru 22-14, a Panathinaikos i Žalgiris na 21-15.