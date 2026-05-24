VIDEO / Hezonja potpuno utučen nakon poraza u finalu EL! Odigrao je sjajnu utakmicu i držao Real u igri

Mario Hezonja je s 19 koševa bio drugi strijelac Reala, a tome je dodao pet asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte. No, u završnici je promašio dvije trice u ključnim trenucima. Najbolji strijelac Reala je bio Trey Lyles, ali je od svoja 24 poena, samo tri ubacio u drugom poluvremenu. Feliz je završio s 13 koševa.

Olympiakos su do naslova predvodili Evan Fournier s 20 koševa i četiri asistencije te Alec Peters sa 16 poena i sedam skokova.

Španjolski sastav je sjajno otvorio utakmicu i poveo sa 15-3 već u 4. minuti. Real je na kraju prve četvrtine imao +7 i u prvom napadu druge četvrtine opet došao do dvoznamenkaste prednosti (29-19), ali je momčad iz obližnjeg Pireja preokrenula rezultata i na poluvrijeme otišla s dva koša prednosti (46-44).

Realu je opet pripala treća četvrtina pa je momčad Sergia Scariola u zadnjih deset minuta ušla s četiri koša prednosti.

Već tada je bilo prilično izvjesno da će pobjednik biti odlučen u neizvjesnoj završnici.

Mario Hezonja je pogodio tricu za 80-80 na 2:12 minuta prije kraja. No, potom je hrvatski reprezentativac promašio sljedeće dvije na -4 (84-80) i na -6 (86-80) te se činilo da je Real ostao bez prilike za novi naslov, a pogotovo kad je Evan Fournier pogodio slobodna bacanja za 88-80 na 36 sekundi prije kraja.

No, španjolska momčad je umalo napravila nevjerojatan preokret. Kombinacijom oduzetih lopti i skokova u napadu nakon namjerno promašenih slobodnih bacanja, Real je na 88-85 imao otvorenu tricu za izjednačenje. No, Andres Feliz je 13 sekundi prije kraja promašio, a Alec Peters je do kraja pogodio sva četiri slobona bacanja za konačnih 92-85.

Realu je ovo bilo 22 finale Eurolige ili Kupa prvaka u povijesti, a sad ima po 11 naslova i 11 poraza u utakmicama za trofej. Olympiakos je u desetom finalu osvojio četvrti naslov.

