VIDEO / Hezonja odigrao ključnu ulogu u preokretu Reala, Olympiakosu pripao grčki derbi

CordonxPress via Guliver

Uzbudljiva večer na euroligaškim parketima.

Košarkaši Real Madrida pobijedili su na domaćem parketu Dubai sa 107-93 u utakmici 19. kola Eurolige, u kojoj su na poluvremenu zaostajali za 14 poena (44-58), a jedan od ključnih igrača u preokretu bio je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja.

Dubrovčanin je s 20 koševa bio najbolji strijelac Reala, a tome je dodao i pet skokova te dvije asistencije. Po 17 poena su za pobjednike ubacili Trey Lyles i Facundo Campazzo koji je podijelio i šest asistencija. U momčadi koju vodi Jurica Golemac najefikasniji je bio Dwayne Bacon s 26 koševa.

Košarkaši beogradske Crvene zvezde s uvjerljivih su 87-65 pobijedili Anadolu Efes na gostovanju u Istanbulu.

Momčad trenera Saše Obradovića predvodili su Nigerijci: Jordan Nwora je ubacio 24 koša, Chima Moneke je imao 16 poena i osam skokova, a po 11 koševa su postigli Ebuka Izundu i Amerikanac Semi Ojeleye. Nijemac Nick Weiler-Babb je bio najbolji igrač domaće momčadi sa 17 poena i šest skokova.

U najvećem grčkom derbiju košarkaši Olympiakosa su kao gosti pobijedili Panathinaikos s 87-82 i tako po deseti put zaredom u Euroligi svladali najljućeg suparnika. Saša Vezenkov je za pobjednike ubacio 24 koša uz devet skokova, a Tyler Dorsey je postigao 21 poen. Panathinaikosu nisu pomogla 32 koša Kendricka Nunna.

U talijanskom derbiju je bolonjski Virtus pred svojim navijačima preokrenuo loš dojam iz početnih 15 minuta i zaostatak od 15 koševa te na kraju svladao Armani Milano s 97-85. Matt Morgan je za pobjednike ubacio 22 koša uz šest asistencija, Derrick Alston je dodao 20 poena. Josh Nebo je postigao 15 koševa za goste, a Zach LeDay je dodao 14 poena.

Fenerbahče je s uvjerljivih 108-93 pobijedio Baskoniju na gostovanju u Vitoriji, a tursku momčad je predvodio Wade Baldwin s 24 koša i sedam asistencija.