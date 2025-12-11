VIDEO / Hezonja najbolji u pobjedi Reala, Maccabi se nakon više od dvije godine vratio u Tel Aviv

Podijeli :

Sport Klub

S pet utakmica u četvrtak navečer počelo je 15. kolo košarkaške Eurolige.

Sve su utakmice bile vrlo efikasne, na čelu s onom u Parizu gdje je istoimeni domaćin poražen od Žalgirisa 108:105. Gosti su postigli završna četiri poena, a predvodio ih je Sylvain Francisco s 26 koševa, od toga 17 u posljednjoj četvrtini.

Real je kod kuće pobijedio Baskoniju 94:87 uz 17 koševa Marija Hezonje, četiri skoka i tri asistencije.

Milano je na svom parketu priredio iznenađenje porazivši Panathinaikos 96:89 iako je posljednju četvrtinu izgubio 14 razlike.

Maccabi je nakon više od dvije godine odigrao domaću utakmicu Eurolige u Tel Avivu i pobijedio Asvel 92:84. Briljirali su Walker s 29 koševa i Sorkin s 26.

Valencia je upisala četvrtu uzastopnu pobjedu nadvisivši Efes 94:82.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.