VIDEO / Hezonja dvoznamenkast u porazu Reala, Partizan do pobjede u dramatičnoj završnici

Euroleague 11. stu 202523:17 > 23:17 0 komentara

U 10. kolu Eurolige košarkaši Valencije svladali su Real Madrid rezultatom 89:76.

Domaćin je, osim u prvoj četvrtini, bio bolja momčad i zasluženo došao do pobjede. Valencia sada ima omjer 6-4, dok je Real na 5-5.

Kod Reala je hrvatski košarkaš Mario Hezonja zabio 11 poena uz pet skokova, a najefikasniji je bio Trey Lyles s 23 poena. Kod pobjedničke momčadi je najbolji bio Omari Moore sa 16 poena.

Od ostalih rezultata 10. kola Eurolige vrijedi izdvojiti domaću pobjedu Partizana nad Monacom 78:76. Gosti su imali priliku za pobjedu, ali je trica Mikea Jamesa u posljednjim sekundama završila na obruču.

Kod Partizana, koji sada ima omjer 4-6, najbolji je bio Duane Washington s 22 poena, dok je kod Monaca (6-4) najefikasniji bio Nikola Mirotić s 17 poena i osam skokova.























