VIDEO / Harden bacio nevjerojatni ‘alley-oop’ sa svoje polovice

Promjena sata u Sjedinjenim Američkim Držvama donijela je nekoliko ranijih NBA okršaja. Jedan od njih bio je derbi Istočne konferencije između Cleveland Cavaliersa i Boston Celticsa. Gosti iz Bostona su nakon povratka Jaysona Tatuma započeli lov na vrh Istočne konferencije te su u ovom susretu slavili sa 109:89.

No, unatoč porazu najbolji potez utakmice ostvario je igrač poražene momčadi James Harden. Iskusni košarkaš sa svoje polovice je bacio ‘alley-oop’ za Evana Mobleyja koji je sjajno zakucao i dodatno popravio dojam.

Ovim slavljem Boston je došao na omjer 43-21 te su sada samo dvije pobjede udaljeni od vodećih Detroit Pistonsa. S druge strane, Cleveland je sada na omjeru 39-25 te čvrsto drže četvrto mjesto Istočne konferencije.

