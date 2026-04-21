VIDEO / Gotova je Euroliga za Crvenu zvezdu: Barcelona slavila u play-inu

Podijeli :

U utorak navečer odigrala su se dva susreta play-ina košarkaške Eurolige. U ogledu devetog i desetog (Barcelona - Crvena zvezda) slavila je Barcelona s 80:72 dok je u susretu sedmog i osmog (Panathinaikos - Monaco) bolji bio Panathinaikos s 87:79.

U ranijem dvoboju Eurolige Panathinaikos je u Ateni s 87:79 bio bolji od Monaca te je tako izborio četvrtfinale Eurolige će igrati protiv drugoplasirane Valencije. Što se tiče Monaca, oni će u petak ugostiti Barcelonu koja je slavila protiv Crvene zvezde s X:Y.

Od početka susreta Katalonci su nadigrali srpske košarkaše te su već nakon prvih deset minuta imali +8. Ta prednost do poluvremena narasla je na +14 (47:33), a za to je najzaslužniji bio Will Clyburn koji je s linije za tri poena gađao sa savršenih 6/6.

U trećoj četvrtini Barcelona je imala i +22 (60:38) da bi se nakon toga Crvena zvezda ipak stabilizirala pa su u posljednjoj četvrtini uspjeli doći i na jednoznamenkasti zaostatak.

Međutim, do povrataka nisu došli i Barcelona je slavila s 80:72. Njih u petak sada čeka gostujući okršaj s Monakom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.