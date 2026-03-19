VIDEO / Golemac i Dubai bolji od Bayerna, Partizan slavio u Parizu

Današnje, 32. kolo Eurolige bilo je izuzetno zanimljivo

Košarkaši Dubaija, koje vodi hrvatski trener Jurica Golemac, svladali su Bayern u Münchenu te su sa omjerom 17-15 i dalje u igri za plasman u nokaut fazu elitnog natjecanja.

Nije dobro počelo za Dubai – Bayern je dobio prvu četvrtinu rezultatom 21:18, no u nastavku susreta dominirala je momčad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Drugu četvrtinu dobili su 24:16, treću 23:14, a potom su mirno priveli utakmicu kraju.

Partizan je pobijedio ekipu Pariza 90:81 u gostima.

Najefikasniji u momčadi Partizana bio je Sterling Brown sa 17 poena, dok je Tonye Jekiri dodao 15.

Nick Calathes upisao je 12 poena, 10 asistencija i tri skoka. Kod domaćih je najbolji bio Nadir Hifi s 23 poena.

Košarkaši Hapoela vratili su se u Sofiju i uvjerljivom pobjedom protiv Virtusa nastavili utrku za plasman u doigravanje, ali i za jedno od prva četiri mjesta uoči play-offa.

Momčad Dimitrisa Itoudisa u 32. kolu Eurolige svladala je Virtus iz Bologne rezultatom 109:91 te nakon četvrte uzastopne pobjede ima omjer 20-11 (uz utakmicu manje). Talijanska momčad nalazi se na 15. mjestu s učinkom 13-19.

Barcelona je slavila u Valenciji 66:62 u španjolskom derbiju. Sve se zanimljivo odigralo u posljednjoj minuti.

Punter je promašio tricu iz otvorene pozicije, do napadačkog skoka došao je Parra, koji je proslijedio loptu Clyburnu, a on je pogodio tricu za 64:62. Parra je ukrao loptu Costellu, a Clyburn je potom izborio prekršaj.

Pogodio je prvo, promašio drugo slobodno bacanje, ali je ponovno došao do napadačkog skoka te potom stavio točku na pobjedu Barcelone vrijednu zlata.