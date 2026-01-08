VIDEO / Glasine ga ne zanimaju previše: Dominantna predstava Zupca u Velikoj jabuci!

Podijeli :

New York Knicksi prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza pobjedom 123:111 nad Los Angeles Clippersima.

Najbolji u redovima Knicksa bili su Jalen Brunson s 26 poena i Karl-Anthony Towns, koji je ostvario učinak od 20 poena, 11 skokova i rekordnih sedam asistencija u sezoni.

Kod poraženih su se istaknuli Kawhi Leonard koji je postigao 25 poena, a James Harden, koji se vratio nakon ozljede ramena, upisao je 23 poena i devet asistencija. Hrvatski centar Ivica Zubac upisao je double-double učinak od 22 poena i 11 skokova.

To je jedna od najboljih utakmica sezone za Hrvata oko kojeg se šuškaju glasine o mogućem tradeu, od utakmica NBA kupa do danas samo je jednom imao bolji učinak. Bilo je to prije nešto manje od mjesec dana, kada je u porazu od Houston Rocketsa u 35 minuta zabio 33 koša (šut 13/14) i imao sedam skokova.

U 30 odigranih utakmica za Clipperse ove sezone, Zubac prosječno bilježi 15 poena i 11 skokova, čime se potvrdio kao ključni član jezgre Clippersa. Interes za njim pokazuju Boston Celticsi i Indiana Pacersi.

