VIDEO / Fenerbahče lakoćom porazio Partizan u Beogradu

U 12. kolu Eurolige Partizan je u Beogradu ugostio aktualnog prvaka Fenerbahčea, ali nisu se uspjeli proslaviti. Loša prva četvrtina usmjerila je susret na mlin turske momčadi koja je na kraju slavila s 99:87.

Utakmica je krenula nevjerojatnom serijom gostiju od 14:0, a do kraja prve četvrtine prednost je ostala u tom sličnom rasponu. Na prvi mali predah je Fenerbahče otišao s prednošću 24:11.

I u drugoj četvrtini je bolja momčad bila ona iz Turske. Na veliki odmor aktualni prvak je otišao s +15 (56:41), a onda je Partizan ipak malo proigrao. Uspjeli su se sredinom treće četvrtine primaknuti na -6, ali Turci nisu dopuštali dodatno smanjenje zaostatka.

U posljednjih 10 minuta otišlo se sa 75:68 za Fenerbahče. Aktualni prvak se uspio odvojiti ponovno na dvoznamenkastu prednost, a na kraju su slavili s 99:87. Fenerbahče je sada na omjeru 7-5 dok je Partizan pao na 4-8. Sljedeći susret Fenerbahče će igrati na domaćem parketu protiv Virtus Bologne dok će Partizan gostovati u Grčkoj kod Panathinaikosa.

