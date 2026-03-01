VIDEO / Fantastični Dončić i LeBron srušili Warriorse

Košarkaši Los Angeles Lakersa slavili su protiv Golden State Warriorsa rezultatom 129:10 u jednoj od tri utakmice protekle noći u NBA ligi, uz sjajnu partiju Luke Dončića.
Slovenski košarkaš upisao je 26 poena, uz osam asistencija i šest skokova, dok je LeBron James dodao 22 poena, devet asistencija i sedam skokova protiv oslabljenih Warriorsa.
Momčad iz San Francisca desetu je utakmicu zaredom bila bez ozlijeđenog Stepha Curryja, koji i dalje nije zaliječio ozljedu koljena. Uz njega, Steve Kerr nije mogao računati ni na nedavno pristiglog Kristapsa Porzingisa zbog bolesti.
U redovima Warriorsa istaknuo se Gui Santos s 14 poena, i to nakon što je ranije tijekom dana produžio ugovor na još tri godine. Gary Payton II dodao je 12 poena, a to mu je bila sedma utakmica u posljednjih devet s dvoznamenkastim učinkom.
Lakersi su tako prekinuli niz od tri poraza te stigli do tek treće pobjede u posljednjih osam susreta. Utakmicu su praktički riješili vrlo rano, s obzirom na to da su već nakon šest minuta imali dvoznamenkastu prednost – 17:4. Od tog trenutka Dončić, James i suigrači potpuno su kontrolirali utakmicu, povećavali razliku, dok Warriorsi nikako nisu mogli parirati u napadu.
Veliku pomoć Dončić i James imali su u Austinu Reavesu, koji je susret završio s 18 poena, te u Lukeu Kennardu, koji je dodao 16 poena.
Lakersi sada imaju 35 pobjeda i 24 poraza, dok je omjer Warriorsa 31-29. Momčad iz Los Angelesa sljedeću utakmicu igra već večeras, kada dočekuje Sacramento Kingse, dok Warriorsi u ponedjeljak čekaju Los Angeles Clipperse.
U preostalim utakmicama večeri Toronto Raptorsi pobijedili su Washington Wizardse 134:25, dok su New Orleans Pelicansi bili bolji od Utah Jazza 115:105. Karlo Matković je odigrao 25:16 minuta za Pelicanse, zabio je osam koševa i upisao šest skokova, pet asistencija, jednu ukradenu loptu i dvije blokade
NBA rezultati:
Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 109:93
Miami Heat – Houston Rockets 115:105
Washington Wizards – Toronto Raptors 125:134
Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 101:129
Utah Jazz – New Orleans Pelicans 105:115
