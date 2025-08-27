VIDEO / Eurobasket je tek počeo, a već smo vidjeli koš s centra!

Podijeli :

Današnjom utakmicom između Velike Britanije i Litve od 12.30 sati počeo je Eurobasket. Ono što je obilježilo prvu četvrtinu bila je majstorija Britanca Amina Adamua. Na kraju prve četvrtine, britanski razigravač uzeo je loptu, sjurio se do centra i šutirao te na oduševljenje navijača pogodio na briljantan način.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.