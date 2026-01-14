VIDEO / Epski debakl Partizana, doživjeli najteži poraz ikad u Beogradu

Podijeli :

Težak poraz Partizana u 22. kolu Eurolige. Olympiacos je kao gost u Pioniru slavio s 104:66.

Na kraju je, zahvaljujući ozbiljnom opuštanju Olympiacosa u posljednje dvije minute, izbjegnut najteži poraz u povijesti Eurolige, ali je doživljen najuvjerljiviji poraz na domaćem terenu u elitnom natjecanju.

Partizan je bio na razini euroligaške momčadi prvih sedam do osam minuta. Poveo je 6:2, a u tim trenucima vrlo dobar u napadu bio je Bruno Fernando. U skoku se donekle pariralo, no Olympiacos je uspio preokrenuti i na kraju dobiti prvu četvrtinu s 20:17.

Djelovalo je kao najava velike borbe. Međutim, na kraju se dogodilo nešto slično kao protiv Barcelone, samo još drastičnije. Partizan se doslovno raspao u drugoj četvrtini. Iz igre je Partizan šutirao 4/10, 0/3 za tricu, Olympiacos je dominirao u skoku (10:3, 4:1 u napadu), uz četiri izgubljene lopte i tri od devet promašenih slobodnih bacanja. S druge strane, Olympiacos je šutirao iz igre 12/18, za tri poena 6/11, a prednost od 21 poena na poluvremenu (52:31) bila je sasvim logična posljedica takvog odnosa snaga.

Ništa se nije promijenilo ni u trećoj četvrtini. Partizan je djelovao kao razbijena skupina igrača, gosti su se u pojedinim trenucima čak i otvoreno poigravali te su stekli i 30 poena prednosti – 70:40. Nije uslijedila nikakva reakcija, ni u igri ni u ponosu igrača Partizana, pa je na kraju treće četvrtine bilo nevjerojatnih 36 poena razlike – 79:43.

Reakcija je izostala i u prvih pet minuta posljednje četvrtine, a Olympiacos je prešao i granicu od 40 razlike (89:48) te zaprijetio da Partizanu nanese rekordan poraz u Euroligi, ne samo na njegovu terenu, nego uopće. Olympiacos je tri i pol minute prije kraja došao do razlike od 43 poena – 94:51. Imao je Olympiacos i +45 dvije minute prije kraja (100:55). Ipak, Partizan je uspio ublažiti poraz, tako da najuvjerljiviji poraz u povijesti i dalje ostaje onaj u Moskvi u sezoni 2013./14. od CSKA-a, ali ovaj od 38 razlike najuvjerljiviji je ikada u Beogradu.

U pobjedničkoj momčadi Vezenkov je prednjačio s 25 poena i sedam skokova, dok su Dorsey, Hall, Milutinov, Peters i Walkup zabilježili po 12 poena. Kod Partizana Washington je bio najefikasniji s 28 poena, a jedini još dvoznamenkasti bio je Bruno Fernando s 11 poena.

Sljedeću utakmicu u Euroligi Partizan igra sljedećeg utorka u gostima protiv Bayerna, a tri dana kasnije dočekuje Hapoel.

