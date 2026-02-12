VIDEO / Dwight Howard za Sport Klub: Jokiću bi bilo jako teško protiv mene

Podijeli :

NBA možete pratiti na programu Sport Kluba, a tom prilikom pripremili smo vam sjajan razgovor...

Video vezom iz SAD-a ugostili smo Dwighta Howarda, jednog od najboljih centara svog vremena u NBA ligi. Dwight je u NBA ligu stigao izravno iz srednje škole jer tada je to bilo dozvoljeno. Bio je prvi izbor NBA drafta 2004. godine, kada ga je izabrao Orlando Magic.

Howard iza sebe ima 18 NBA sezona, igrao je za sedam klubova i osam puta uvršten je u All-Star momčad, a osvojio je i jednu titulu NBA prvaka s Los Angeles Lakersima 2020. godine. Tijekom karijere čak 14 puta izabran je u najbolje petorke NBA lige, tri puta je bio ‘Najbolji obrambeni igrač NBA lige’, a bio je i najbolji bloker. Osvojio je i zlatnu olimpijsku medalju u Pekingu 2008. godine. Ukratko, iza sebe ima nevjerojatnu karijeru.

Dwight, veliki pozdrav iz Hrvatske, sa Sport klub televiziju, kako ste?

“Sjajno sam, jako je rano i vedro ovdje u Georgiji i sretan sam što sam živ.“

Sport klub televizija je službeni nositelj TV prava za Hrvatsku. Sjećate li se nekog NBA igrača iz Hrvatske?

“Da, moj omiljeni Mario Kasun, Croatian sensation, jedan je od mojih omiljenih igrača svih vremena i jedan od mojih najdražih suigrača.”

Tada ste u Orlandu igrali zajedno s Mariom Kasunom, čega se sjećate iz te vaše rookie sezone?

“Meni je uvijek zvučao kao tip koji se borio protiv Rockyja Balboe, kao Drago, onako kad priča; kao: Da, ja sam hrvatska senzacija. Obožavao sam njegov naglasak. Ali kad bismo izašli na teren, ta njegova fizička igra, tetovaže… Znat, za mene je izgledao kao neki lik iz gangsterskog filma koji igra košarku. Bilo je jako zabavno imati Maria u momčadi. Puno sam naučio od njega iako smo obojica bili mladi kad smo počeli. Zahvalan sam mu što mi je bio suigrač i što me naučio puno o životu.“

Recite mi, Dwight, sjećate li se još kojeg hrvatskog igrača iz povijesti, možda Tonija Kukoča, Dražena Petrovića, Dina Rađe ili nekog drugog igrača iz ovog dijela Europe?

“Da, zapravo Mario mi je uvijek pričao o Draženu, govorio je o tome koliko je bio sjajan igrač i sve te stvari. Bilo je nevjerojatno slušati te priče, ali i također gledati Tonija Kukoča kako igra za Bullse. Znate, to je jedna od mojih omiljenih momčadi svih vremena. Gledati Bullse kako igraju i gledati Tonija!“

Danas Nikola Jokić i Luka Dončić dominiraju ligom. Što mislite o toj dvojici igrača?

“Obožavam ih! Znate, volim način na koji igraju i volim gledati njihovu dominaciju i kako se zabavljaju kad igraju. Oni jednostavno vole košarku i predivno je vidjeti što rade sa sportom te koliko dobro igraju već godinama. Jokić dominira ligom kao centar, a tu je i Luka kao bek. Nevjerojatno ih je gledati.“

Dwight, kada biste danas bili u svojoj najboljoj formi, kako biste se nosili s Nikolom Jokićem, trostrukim MVP-jem?

“Ja, u mojoj najboljoj formi? Oh, čovječe, njemu bi bilo jako teško protiv mene. Znate, ja sam bio vrlo fizički igrač. On ni morao trčati sa mnom u svakoj akciji, pokušavati me izgurati ispod koša, morao bi se boriti i u napadu da me zaustavi na mojoj poziciji. Bila bi to teška utakmica.“

Dwight, tko je po vašem mišljenju MVP ove sezone, tko to najviše zaslužuje?

“Znate, stvarno volim što svi ti dečki rade. Teško je sada reći tko mi je jasan favorit za MVP-a. Mislim da je ono što Shai radi u OKC-u nevjerojatno, volio bih vidjeti da nastavi rasti. Ali volim Wembyja! (Victor Wembanyama, op.a.), on mi je omiljeni igrač i volio bih da on osvoji MVP naslov!“.

Oklahoma City Thunder su aktualni prvaci. Koje momčadi trenutačno vidite kao najbolje na Istoku te na Zapadu?

“Pa, znate, volim OKC, ali još nije gotovo jer tek sad dolazimo do All-Star pauze. Sada će ekipe početi pojačavati igru. Želim tamo vidjeti San Antonio, na njih stavljam okladu za Zapad. A na Istoku, čovječe… Boston ide jako dobro, igraju sjajno i nije da se prikradaju, ali igraju odlično. Atlanta također igra dobro, a i Detroit. Mislim da bi Detroit mogao izaći kao pobjednik Istoka ove godine.“

Dwight, ako biste morali pogađati, tko će osvojiti naslov prvaka ove sezone u NBA ligi, tko bi to bio?

“Oh, to će biti teško. Mislim da će, ako Luka ostane zdrav, njegova ekipa dogurati do finala. Ali bit će to teška serija protiv mojih San Antonio Spursa!“ Da, već ste rekli da volite Wembanyamu i da volite Spurse.”

Zaista je Wembanyama poseban igrač, što mislite o njemu?

“Obožavam Wembyja! Visok je 7 stopa i 5 inča (oko 226 cm), može šutirati s bilo kojeg mjesta na parketu, ima odličan dribling, igra snažno na obje strane parketa. I volim kod njega koliko je smiren izvan terena. Jako sam ponosan na njega.“

Dwight, igrali ste s Kobejem Bryantom te nekoliko godina kasnije s LeBronom Jamesom. Biste li ih stavili u raspravu o najvećem svih vremena (GOAT)?

“Pa, vjerujem da je moj najveći svih vremena Kareem Abdul-Jabbar! Mislim da je ono što je učinio za košarku na svakoj razini – od srednje škole, preko fakulteta do NBA lige, uz to što je promijenio i svoje ime – razlog da je on za mene najveći.“

Prošle godine uvršteni ste u Kuću slavnih, čestitamo. Koliko vam to znači?

“Hvala vam. Znači mi cijeli svijet. Znate, koliko sam dugo igrao košarku, koliko su me nadahnjivali igrači i ljudi prije mene i što sam mogao nastaviti nositi ime košarke, to mi je nešto posebno i važno. Ponosim se tim. Sada, kad je moje ime zauvijek upisano, to mi puno znači i zahvalan sam svima koji su mi pomogli na tom putu. Veselim se sljedećem poglavlju svog života.“

Također ste uvršteni u Kuću slavnih s momčadi „Redeem Team“, s Olimpijskih igara u Pekingu 2008.zajedno s LeBronom Jamesom, Kobejem Bryantom, Dwyaneom Wadeom, Carmelom Anthonyjem, Jasonom Kiddom, Chrisom Paulom i drugima. Čega se najviše sjećate iz finala protiv Španjolske?

“Oh, čovječe, to je jedno od najboljih sjećanja ikad – biti na Olimpijskim igrama i igrati protiv Kine, protiv Španjolske, igrati protiv svih tih sjajnih igrača. Bilo je nevjerojatno i toliko sam zahvalan što sam imao priliku, u tako mladim godinama, igrati na Olimpijadi i osvojiti zlatnu medalju.“

Koji biste savjet dali mladim igračima u NBA ligi jer ipak ste vi došli u NBA izravno iz srednje škole?

„Oh, rekao bih im da uživaju u svakom trenutku i da ostanu prisutni u trenutku. Znate, teško je, ponekad želiš vratiti prošlost ili požuriti budućnost. Ali uvijek ostani u sadašnjem trenutku, to je najbolje mjesto za biti. Tako ćeš više uživati u karijeri i zadržati strast. Samo želim da svi igrači u NBA ligi uživaju, to je jedinstveno iskustvo u životu imati priliku igrati u NBA-u. Zato moraš uživati u tome.

Recite nam Dwight, koji vas mladi igrač trenutačno najviše impresionira u NBA ligi?

„Znate, ima puno momaka koje volim i mislim da jako dobro igraju i teško je izdvojiti samo jednog. Toliko ih je iz različitih momčadi koji trenutno igraju odlično. Želim pohvaliti i ligu za razvoj tih igrača i što našu ligu guraju na višu razinu.”

Igrao ste na Tajvanu. Kako je do toga došlo i zašto Europa nije bila vaša tvoja opcija, možda Euroliga?

„Pa jednostavno sam odlučio otići u Aziju. Znate, obećao sam ljudima u Aziji da ću igrati tamo i onda sam dobio priliku igrati te sam tako ispunio to obećanje.“

Tko je bio vaš najteži protivnik s kojim ste se sučelili u reketu tijekom karijere?

„Oh, čovječe, bio je jedan tip po imenu Peković, vrlo snažan.

Nikola Peković iz Crne Gore, jako snažan momak.

“Da, vrlo snažan tip. Bio je jedan od mojih najtežih protivnika. Izuzetno jak.”

Recite nam još nekoliko riječi o Pekoviću, molim vas.

“Oh, čovječe, on je bio snažan igrač, kao MMA borac. Ali volio sam se boriti protiv njega, gurati se u reketu s njim i bilo nam je zabavno. Doista me tjerao da budem bolji i zahvalan sam mu. Pozdrav za Pekovića.”

Dwight, hvala vam puno na vremenu. Bilo je sjajno razgovarati s vama.

„I meni također. Ugodan vam dan.“