VIDEO / Drama u Bologni pripala Feneru, fantastična izdanja Hortona-Tuckera i Edwardsa

Košarkaši Fenerbahčea u dramatičnoj utakmici u Bologni, nakon napete završnice s linije slobodnih bacanja, pobijedili su Virtus.

Europski prvak slavio je rezultatom 85:80 i tako nanio Talijanima drugi poraz u posljednje tri utakmice. Fenerbahče je drugi na ljestvici s omjerom 15-7, dok je talijanska momčad na diobi 11. mjesta s učinkom 11-12.

Virtus je bio bolji u prvom poluvremenu te je na odmor otišao sa sedam poena prednosti (47:40), ali su gosti iz Istanbula ubrzo uspjeli preokrenuti na 55:50.

Momčad Šarunasa Jasikevičiusa održavala je vodstvo koje ni u jednom trenutku nije bilo veće od pet poena, a košarkaši Virtusasu uspjeli povesti 75:74 na 1:38 minuta prije kraja, no nisu uspjeli privesti utakmicu kraju.

Horton-Tucker je povezao pet poena i tricom 31 sekundu prije kraja za 79:75 za goste praktički prelomio susret. Spomenuti igrač bio je najučinkovitiji s 28 poena (4/5 za tricu), Tarik Biberović dodao je 15, a Nando De Colo 12. Kod domaćih se istaknuo Carsen Edwards s 35 poena (5/12 za tricu), dok su po 14 postigli Met Morgan i Derrick Alston.

Fenerbahče u petak dočekuje Barcelonu, a susret Virtus – Zvezda na rasporedu je istoga dana u 20:30 sati.

