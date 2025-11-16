VIDEO / Double-double Zupca u tijesnom porazu od Bostona, Harden promašio tricu za produžetak!

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac upisao je double-double učinak sa 16 poena i 12 skokova u tijesnom 121:118 porazu svojih Los Angeles Clippersa od Boston Celticsa u TD Gardenu.
Boston je dominirao u prvom poluvremenu i na odmor otišao s vodstvom 63:49, no Clippersi su se u nastavku, predvođeni sjajnim Jamesom Hardenom (37 poena, sedam skokova i osam asistencija), vratili u igru.
U dramatičnoj završnici Harden je nakon sjajnog dodavanja Zupca imao šut za produžetak, ali nije uspio pogoditi.
Celticsi su tako zadržali pobjedu i sada imaju omjer 7-7, dok su Clippersi na 4-9. Najbolji kod domaćina bio je Jaylen Brown s 33 poena i 12 skokova.
