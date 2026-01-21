VIDEO / Double-double za Zupca u porazu Clippersa, Šarić zakucan na klupu

Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac postigao je 12 koševa i imao 11 skokova te jednu asistenciju u porazu LA Clippersa 138:110 na gostovanju u Chicagu.
Bullsi su pogodili 25 trica i time izjednačili klupski rekord, a najbolji igrač domaće momčadi bio je Coby White s 27 poena i šest asistencija. Najbolji strijelac Clippersa je bio James Harden s 24 koša, a tome dodao i šest asistencija.
Bio je to prvi poraz momčadi iz Ingelwooda nakon niza od šest pobjeda pa su s učinkom 19-24 još uvijek na desetom mjestu u Zapadnoj konferenciji, dok su Bullsi učinkom 21-22 na devetoj poziciji u Istočnoj konferenciji.
Sacramento Kingsi su poraženi na domaćem parketu, a bolji od njih sa 130:117 bio je Miami. Dario Šarić je ostao na klupi domaće momčadi.
NBA rezultati:
Chicago Bulls – LA Clippers 138:110
Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 110:116
Houston Rockets – San Antonio Spurs 111:106
Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 127:122
Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 107:115
Golden State Warriors – Toronto Raptors 127:145
Sacramento Kings – Miami Heat 117:130
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
