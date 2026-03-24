VIDEO / Dončićevim Lakersima stao sjajan niz, ovakvo loše poluvrijeme LeBron nije imao od 2010.

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su danas u NBA ligi prekinuli niz od devet uzastopnih utakmica bez poraza. U Detroitu ih je svladala prvoplasirana momčad Istoka (110:113), iako su Pistonsi nastupili bez svog najučinkovitijeg igrača ove sezone Cadea Cunninghama.

Ovogodišnja prva “violina” momčadi iz Michigana ima problema s plućima, pa je sinoćnji dvoboj pratio van terena.

Ni kod Lakersa situacija nije bila idealna, jer je susret zbog ozljede mišića lista propustio Japanac Rui Hachimura, a u sastavu je nedostajao i veteran Marcus Smart.

U odsutnosti Cadea Cunninghama domaćima su pobjedu donijeli Daniss Jenkins (30 poena) i Jalen Duren (20 poena i 11 skokova). Luki Dončiću i suigračima mnogo je energije oduzeo lov na protivnika, na odmor su otišli s minusom od 13 poena, a u drugom poluvremenu prvi su put poveli tek nešto više od pola minute prije kraja utakmice.

Poznata koncentracija momčadi iz Kalifornije u neizvjesnim završnicama ove sezone ovaj put nije došla do izražaja. U maksimalno tijesnoj završnici precizniji su bili Pistonsi.

Slovenski superstar je s 32 poena ponovno bio prvi strijelac susreta, uz to je dodao sedam skokova i šest asistencija, ali nije bio raspoložen u šutu za tri poena (3/13).

Austin Reaves je ubacio 24 poena, dok je veteran LeBron James stigao do svog već 617. “double-doublea” u regularnom dijelu NBA lige — upisao je 12 poena i 10 asistencija. No, imao je prvo poluvrijeme kakvo ne pamti od 2010. Bilo je to prvo poluvrijeme bez da je upisao ijedan poen u zadnjih 16 godina.

Deset sekundi prije kraja krenuo je u prodor i odlučio se za šut s poludistance, koji je bio malo prekratak. Na drugoj strani domaći su dvaput pogodili s linije slobodnih bacanja, a Dončić je potom iz teške pozicije promašio tricu za produžetak.

Sljedeća utakmica Lakerse očekuje u noći na četvrtak, kada će točno u ponoć po srednjoeuropskom vremenu gostovati kod Indiana Pacersa. Nakon toga slijedi niz od tri domaće utakmice u Kaliforniji protiv Brooklyna, Washingtona i Clevelanda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.