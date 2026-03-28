VIDEO / Dončića suparnik udario po licu, Lakersi do pobjede

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su sinoć pobijedili Brooklyn Netse 116:99. Luka Dončić značajno je pridonio novoj pobjedi momčadi iz Grada anđela, 14. u posljednjih 16 utakmica, jer je postigao 41 poen i uhvatio osam skokova. Međutim, zaradio je i svoju 16. tehničku pogrešku. Ako se ova održi, morat će mirovati u sljedećoj utakmici.

Slovenski as ponovno je zablistao u napadu. Prešao je granicu od 30 poena u 12. uzastopnoj utakmici, što je za njega nova prekretnica u NBA ligi. Pogodio je pet trica i ubacio 15 od 25 šuteva iz igre.

Lakersi su veći dio utakmice vodili protiv druge najgore momčadi lige ove sezone, ali su se morali dobro potruditi u drugom poluvremenu, jer je Brooklyn preuzeo inicijativu u posljednjim minutama treće trećine.

Upravo u tom dijelu Dončić je zaradio tehničku pogrešku kada se zakačio sa Ziaireom Williamsom. Nakon osobne pogreške u napadu, dvojica košarkaša su se zakačila, a snimka pokazuje da je Dončić gurnuo Williamsa, koji je potom iz okreta udario Dončića u lice.

Pogledajte:

Ako se tehnička pogreška potvrdi, to će značiti da zvijezda Lakersa neće moći igrati u sljedećoj utakmici, kada će momčad iz Los Angelesa u utorak navečer na domaćem terenu dočekati Washington Wizardse.

U posljednjoj četvrtini za Los Angeles istaknuo se Austin Reeves, postigavši ​​15 od svojih 26 poena u ovom dijelu. LeBron James je u utakmici doprinio s 15 poena i osam asistencija. Najbolji strijelac Brooklyna bio je Josh Minott s 18 poena i šest skokova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.