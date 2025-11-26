VIDEO / Dončić završio na parketu, a onda je sve eskaliralo! Zubac došao smiriti situaciju

Podijeli :

Kris Dunn isključen je u NBA kup utakmici protiv Lakersa u utorak navečer nakon što je u četvrtoj četvrtini dobio dvije tehničke pogreške. Lakersi su potom dobili utakmicu 135:118, što im je bila peta uzastopna pobjeda.

Na 3:37 prije kraja, došlo je do kontakta između Dunna i Luke Dončića, koji je pao na parket. Iznervirani Dončić ustao je i krenuo prema Dunnu, a Dunn je reagirao gurajući loptu na Dončića i tu je sve eskaliralo.

Centar Lakersa Jaxson Hayes prišao je i odgurnuo Dunna. Hayes je dobio tehničku pogrešku, a Dunn je isključen nakon pregleda snimke zbog nesportskog poteza. Među prvima koji je išao smiriti sukob bio je hrvatski centar Ivica Zubac.

“Dok sam čekao na skok, dobio sam jeftin udarac u leđa, pa neću samo stajati i trpjeti. Ne bojim se nikoga. Neću samo stajati ondje i pustiti da prođe,“ rekao je Dončić nakon utakmice pa dodao:

“Sudac je bio odmah tamo. Ne razumijem kako to nije mogao svirati, ali takva je igra. Ponekad postane fizički, ima puno prepucavanja. Zbog toga i igram. To volim.“

