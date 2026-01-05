VIDEO / Dončić vodio Lakerse do slavlja, pogledajte kako je preokrenuo protiv Grizzliesa!

I u drugoj utakmici protiv Memphisa Luka Dončić bio je najbolji pojedinac Los Angeles Lakersa, koji su i drugi put u tri dana svladali Grizzliese (120:114). Postigao je 36 poena, uz 8 asistencija i 9 skokova.
Lakersi su pred kraj treće četvrtine gubili s 11 razlike, no Dončić je kreirao preokret u posljednjoj četvrtini.
Osim Dončića, sjajni su s 26 poena bili LeBron James i Jake LaRavia, dok je kod Grizzliesa najbolji bio Jaylen Wells s postignutih 23 poena.
