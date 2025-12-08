VIDEO / Dončić triple-doubleom odveo Lakerse do slavlja u Philadelphiji

Podijeli :

U noći s nedjelje na ponedjeljak odigrane su još četiri utakmice u NBA ligi. Pobjede su ostvarili Lakersi, Oklahoma, Golden State i Memphis.

Od svih ovih ekipa samo je Memphis uspio obraniti domaći teren. Najzanimljivije je bilo u Philadelphiji gdje je okršaj 76ersa i Los Angeles Lakersa podsjetio na neke slavne dane, kada su se dvije franšize čak borile i u velikim finalima.

Na kraju su Lakersi slavili 112:108, a opet je briljirao Luka Dončić. Slovenac se, nakon dvije utakmice pauze, vratio u velikom stilu. Zabilježio je triple-double od 31 poena, 15 skokova i 11 asistencija te vodio momčad do nove pobjede, kojom ostaje u vrhu Zapadne konferencije.

Uz Dončića, zapaženu ulogu imao je LeBron James. Zabilježio je 29 poena, sedam skokova i šest asistencija. Na drugoj strani Maxey je prednjačio s 28 poena, devet asistencija i sedam skokova, dok je Joel Embiid ubilježio 16 poena, uz šut iz igre 4/21, te sedam skokova.

Uvjerljiv na gostovanju bio je aktualni prvak. Oklahoma City Thunder je bez MVP-ja Shai Gilgeous-Alexandera slavio u Salt Lake Cityju protiv Utaha 131:101. U odsutnosti sjajnog Kanađanina briljirali su Holmgren i Williams s po 25 poena. Na drugoj strani Kyle Filipowski ubilježio je double-double od 21 poena i 10 skokova, Clayton i Hendricks dodali su po 20 poena, a Jusuf Nurkić utakmicu je završio sa sedam poena (3/9 iz igre), osam skokova i dvije asistencije.

NBA rezultati:

New York Knicks – Orlando Magic 106:100

Toronto Raptors -Boston Celtics 113:121

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 106:115

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 119:96

Chicago Bulls – Golden State Warriors 91:123

Philadelphia 76ers- LA Lakers 108:112

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 101:131

