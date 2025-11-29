VIDEO / Dončić sjajan u slavlju Lakersa protiv njegovog bivšeg kluba

Los Angeles Lakersi pobijedili su Dallas Maverickse 129:119 u utakmici NBA lige odigranoj u sklopu NBA kupa. Lakersi su završili skupinu B Zapada s omjerom 4:0 i izborili četvrtfinale.
Austin Reaves bio je najbolji strijelac susreta s 38 poena i osam skokova, dok je Luka Dončić bivšem klubu ubacio 35 uz 11 asistencija.
Reaves i Dončić u nastavku su bili ključni – Reaves je zabio 19, a Dončić 17 poena, čime su pomogli Lakersima da ostanu u vodstvu i ostvare šestu uzastopnu pobjedu. LeBron James završio je s 13 poena, pogodivši važnu tricu pred kraj utakmice.
P. J. Washington je za goste postigao 22 poena, Ryan Nembhard 17, a rookie Cooper Flagg upisao je 13 poena, 11 asistencija i sedam skokova. No Mavericksi su tako upisali peti poraz u posljednjih šest nastupa.
Anthony Davis vratio se nakon 14 propuštenih utakmica zbog ozljede lista i dobio glasne ovacije navijača. Iako je sada igrač Dallasa, ostao je omiljen u Los Angelesu, gdje je s LeBronom Jamesom osvojio naslov prvaka. U svom trećem ogledu protiv bivšeg kluba u ograničenoj minutaži dodao je 13 poena i pet skokova.
Četvrtfinale NBA kupa
Istok:
-
Orlando Magic (1) – Miami Heat (4)
-
Toronto Raptors (2) – New York Knicks (3)
Zapad:
-
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (4)
-
Los Angeles Lakers (2) – San Antonio Spurs (3)
