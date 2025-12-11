VIDEO / Dončić sjajan protiv Spursa, ali Lakersi ispali iz NBA Cupa

Podijeli :

San Antonio i aktualni prvak Oklahoma igrat će u polufinalu NBA Cupa u Las Vegasu. Pobjednik tog susreta borit će se za trofej s boljim iz dvoboja New York – Orlando.

Spursi su slavili na gostovanju kod Los Angeles Lakersa 132:119, iako već dulje vrijeme igraju bez svog najboljeg igrača, Francuza Victora Wembanyame.

Praktički nije bilo nikakve drame već nakon prve četvrtine. Momčad iz Teksasa riješila ju je u svoju korist 39:30 i nijednog trenutka nije dopustila favoriziranim Lakersima da ih ugroze. Imali su i do 20 poena prednosti, a „Jezerdžije“ su samo jednom u završnici smanjile na minus devet, kada je već bilo jasno da će San Antonio slaviti.

Kessell je bio briljantan u redovima Spursa – za samo 27 minuta ubacio je 30 poena uz 10 skokova i šest asistencija. Fox je stao na 20, Johnson na 17, a Barnes na 16 poena.

Kod Lakersa Dončić je ubacio 35 poena (šut iz igre 11/24), uz pet skokova i osam asistencija. Smart je dodao 26, a LeBron James 19 poena, uz čak 15 skokova i osam asistencija.

Oklahoma je u drugom polufinalu Zapada deklasirala Phoenix 138:89. Već na kraju prve četvrtine imala je +15, a aktualni prvaci do kraja su samo povećavali razliku.

Shai Gilgeous-Alexander bio je najefikasniji s 28 poena, Holmgren je postigao 24, a Williams 15. Kod Phoenixa, Brooks je ubacio 16, a Goodwin 15 poena.

