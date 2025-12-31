VIDEO / Novi problem Lakersa? Dončić napustio parket pa se vratio s ledenim oblogom na ramenu

Podijeli :

Jedan od značajnijih trenutaka završnice utakmice Los Angeles Lakersa i Detroit Pistonsa dogodio se krajem treće četvrtine. Na minutu i pol do kraja pri vodstvu Detroita 94:86 Luka Dončić napustio je parket i odšetao u svlačionicu. Vratio se u pauzi između treće i četvrte četvrtine s ledenim oblogom na lijevom ramenu. Iako u bolovima, Dončić je opet zaigrao na deset minuta do kraja kada je Detroit vodio 99:90, no vrlo brzo Detroit se odvojio na dvoznamenkastu prednost, a onda i 107:92, što Lakersi više nisu mogli stići.

