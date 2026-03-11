VIDEO / Dončić do novog triple-doublea u slavlju Lakersa, briljirao i Wembanyama

Podijeli :

U derbiju večeri druga momčad Zapadne konferencije San Antonio Spursi svladali su drugu momčad Istoka Boston Celticse sa 125:116.

Sjajan je kod Spursa opet bio Victor Wembanyama sa 39 ubačaja i 13 skokova, dok je strijelce Celticsa predvodio bivši igrač Spursa Derrick White sa 34 poena. Put do pobjede Spursima bio je olakšan i zbog isključenja Jaylena Browna krajem druge četvrtine, branič Celticsa nije se mogao pomiriti s nedosuđenim prekršajem na njemu te je dobio dvije tehničke pogreške kod vodstva svoje momčadi 51-49.

POVEZANO VIDEO / Ludnica u NBA-u! Adebayo zabio 83 poena i prestigao Bryanta, ispred je samo Wilt! Sve je napravio pred majčinim očima

Spursi su sada na omjeru 48-17, dok su Celticsi pali na 43-22.

Vodeća momčad Istoka Detroit Pistonsi prekinuli su niz od četiri poraza zaredom sigurnom 138:100 gostujućom pobjedom protiv slabašnih Brooklyn Netsa. Jalen Duren sa 26 ubačaja i Cade Cunningham sa 21 pogotkom i 15 asistencija ponudili su previše za domaćine kod kojih je Michael Porter zabio 19.

Detroit je na omjeru 46-18, dok je Brooklyn sa 17-48 13. na Istoku.

U borbi za četvrto mjesto Zapada Los Angeles Lakersi su na svom terenu svladali Minnesota Timberwolvese sa 120:106, a zvijezda Lakersa Luka Dončić je ostvario novi “triple-double” sa 31 košem te po 11 skokova i asistencija, 31 je za pobjednike dodao i Austin Reaves, dok su Anthony Edwards i Julius Randle zabili po 14 za Wolvese.

I Lakersi i Wolvesi su sada na omjeru 40-25, treći Houston Rocketsi imaju poraz manje i utakmicu manje, a šesti Denver Nuggetsi pobjedu manje i poraz više.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.