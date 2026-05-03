VIDEO / Detroit nadoknadio zaostatak od 3-1 i izborio polufinale Istoka nakon 18 godina čekanja

Podijeli :

U nedjelju navečer odigrala se sedma utakmica prve runde NBA doigravanja između prvih nositelja Detroit Pistonsa i osmih nositelja Orlando Magica. Iako je u ovoj seriji Orlando vodio s 3-1 u pobjedama, do prolaska u drugu rundu stigao je Detroit. U ključnom susretu slavili su sa 116:94.

U šestoj utakmici Detroit je nadoknadio -24 u drugom poluvremenu te su tako napravili najveći gostujući preokret u povijesti doigravanja. Na krilima takve pobjede Detroit je slavio i u sedmoj utakmici sa 116:94.

VIDEO / Pistonsi najvećim gostujućim preokretom u povijesti doigravanja izborili sedmu utakmicu VIDEO / Cunningham i Banchero brojali do 45, Pistonsi se ne predaju. Rajakovićev Toronto pred eliminacijom

U svoje ruke sve su uzeli Cade Cunningham i Tobias Harris koji su vodili Pistonse do pobjede. 24-godišnji Cunningham ubacio je 32 poena dok je iskusni Harris dodao 30. Orlandu nije pomogao ni raspoloženi Paolo Banchero s 38 poena i Magic je morao priznati poraz.

Pistonsi su ovim slavljem izborili drugu rundu doigravanja nakon 18 godina čekanja. Te 2007./2008. godine zapeli su u finalu protiv Boston Celticsa, a ove godine neće morati strahovati od Bostona jer su oni ispali od Philadelphije 76ersa. Detroit će u drugoj rundi igrati protiv pobjednika serije između Cleveland Cavaliersa i Toronto Raptorsa.

Oni svoju sedmu utakmicu igraju od jedan sat i 30 minuta po hrvatskom vremenu, a domaćin će biti Cleveland. U drugoj rundi prednost domaćeg parketa imat će Detroit.

Drugo polufinale Istočne konferencije čine New York Knicksi i Philadelphia 76ersi. U polufinalu Zapadne konferencije snage će odmjeriti Oklahoma City Thunderi s Los Angeles Lakersima te San Antonio Spursi s Minnesota Timberwolvesima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.