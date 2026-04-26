VIDEO / Denver pred ispadanjem iz doigravanja, Jokić isključen na samom kraju utakmice

Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolves su na korak od plasmana u polufinale Zapadne konferencije, dok je Orlando Magic pobjedom nad Detroit Pistonsima poveo 2-1 u seriji na četiri pobjede, a New York Knicksi izjednačili na 2-2 u seriji protiv Atlanta Hawksa.

Oklahoma City Thunder su u trećoj utakmici doigravanja Zapadne konferencije sa 121-109 svladali Phoenix Sunse i poveli 3-0 u seriji na četiri pobjede. Do pobjede ih je vodio aktualni najkorisniji igrač NBA lige Shai Gilgeous-Alexander koji je zabio 42 koša i upisao osam asistencija.

Gilgeous-Alexanderov prethodni rekord u doigravanju bio je 40 poena u 4. utakmici finala Zapadne konferencije prošle sezone protiv Minnesote.

Dillon Brooks predvodio je Sunse s 33 poena, dok je Jalen Green dodao 26 koševa. Devin Booker postigao je 16 poena.

Dillon Brooks je postigao devet uzastopnih poena za Phoenix i pomogao svojoj momčadi da se približi na 10 poena tri minute prije kraja, ali Thunder je pogodio četiri uzastopna slobodna bacanja i održao dvoznamenkastu prednost.

Thunder ima priliku zatvoriti seriju u ponedjeljak u Phoenixu.

Do vodstva 3-1 u seriji su stigli i Minnesota Timberwolvesi koji su u četvrtoj utakmici četvrtfinale serije Zapadne konferencije sa 112-96 pobijedili Denver Nuggetse.

Ayo Dosunmu, koji je u igru ušao s klupe, zabio je 43 koša. Naz Reid je dodao 17 poena, a Julius Randle je završio utakmicu s 15 poena i devet skokova.

Pobjeda, koja je Minnesoti dala vodstvo od 3-1 u seriji, skupo je koštala Timberwolvese koji su zbog ozljeda ostali bez dva startera Anthonyja Edwardsa i Dontea DiVincenza.

Anthony Edwards, četverostruki All-Star i najbolji strijelac momčadi, napustio je teren u drugoj četvrtini i nije se vratio zbog ozljede lijevog koljena. Ranije u prvom poluvremenu, DiVincenzo ozlijedio je desnu nogu u igri bez kontakta. Prva izvješća sugeriraju da mu je možda puknula Ahilova tetiva.

Jamal Murray je postigao 30 poena, šutirajući 10 od 25, predvodeći Denver. Nikola Jokić je završio utakmicu s 24 poena, 15 skokova i devet asistencija. Međutim, šutirao je 8 od 22 iz igre i promašio sve tri trice, a samom kraju je i isključen.

Serija se vraća u Denver gdje se peta. utakmica igra u ponedjeljak navečer.

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳 Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

New York Knicks su izjednačili u prvom kolu Istočne konferencije protiv Atlanta Hawksa na 2-2 u seriji na četiri pobjede nadigravši ih sinoć u gostima sa 114-98. Karl Anthony-Towns je ukupno postigao 20 poena, 10 asistencija i 10 skokova za svoj prvi triple-double u doigravanju u karijeri.

OG Anunoby je bio najbolji strijelac Knicksa s 22 poena i 10 skokova, što je njegov četvrti double-double u karijeri u doigravanju. Jalen Brunson dodao je 19 poena, uključujući tricu, pred kraj utakmice, za vodstvo od 104-80, pet i pol minuta prije kraja.

Kod Hawksa najbolji je bio CJ McCollum sa 17 poena, Nickell Alexander-Walker je dodao 15.

Peta utakmica se igra u utorak u New Yorku, a šesta u Atlanti u četvrtak.

