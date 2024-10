VIDEO / Debitant u Euroligi postavio ovosezonski rekord u Fantasyju

Podijeli :

Fred Dides Panoramic via Guliver Images

Zaključeno je i peto kolo košarkaške Eurolige, a evo tko je bio najuspješniji među igračima na Fantasyju.

Najbolji igrač kola bio je razigravač Pariza TJ Shorts. On je u pobjedi svog kluba u francuskom derbiju protiv Monaca 87:80 ubacio 28 koševa uz deset asistencija i četiri skoka, čime je zaradio 41.8 bodova za Fantasy. To je do sada najbolja individualna izvedba u Fantasyju ove sezone.

Facundo Campazzo predvodio je Real Madrid u uvjerljivoj domaćoj pobjedi nad Crvenom Zvezdom. Postigao je 13 koševa, podijelio šest asistencija i iznudio čak osam prekršaja. S njim na parketu Real je Zvezdi napravio 23 razlike i upravo je toliko na kraju iznosila razlika na semaforu (95:72). Argentinac je time zaradio 33 boda za Fantasy.

Najistaknutiji igrač Partizana u domaćem porazu od Virtusa 70:69 bio je Tyrique Jones. Energični američki centar ubacio je 20 koševa, uhvatio šest skokova i ukrao čak pet lopti, zaradivši time 32 boda.

U pobjedi Barcelone nad Asvelom 90:83 Jan Vesely postigao je 14 koševa, pet skokova i četiri asistencije, za ukupno 28.6 bodova.

Bivši MVP Eurolige Nikola Mirotić ukrcao je Anadolu Efesu 29 koševa, ali nije uspio spriječiti poraz svog Milana. Time je Mirotić svojim “fantazistima” priskrbio 27 bodova.

