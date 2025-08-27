VIDEO / Debi za povijest: Centar Celticsa na Eurobasketu oduševio nestvarnim double-doubleom

Podijeli :

Košarkaši Portugala ostvarili su prvu pobjedu na europskim prvenstvima poslije čak 18 godina nakon što su u prvom kolu skupine A Eurobasketa 2025. u Rigi pobijedili Češku 62:50. Utakmicu je izdominirao portugalski centar i član Boston Celticsa Neemias Queta s 23 koša i čak 18 skokova. Upisao je i četiri blokade te ukrao dvije lopte, sve zajedno uz valorizaciju 39.

Queta je tako postao prvi igrač s double-doubleom od barem 20 koševa i 15 skokova na debiju na Eurobasketu otkako je FIBA počela voditi evidenciju skokova.

Queta (26) je prije Bostona igrao u Sacramentu, a europsku je karijeru započeo u Benfici iz rodnog grada Lisabona. Porijeklom je iz Gvineje Bisau.

📊 23 PTS 18 REB 4 BLK 39 EFF 🇵🇹 Neemias Queta is the first player with more than 20 PTS & 15 REB in their #EuroBasket debut since 1995! pic.twitter.com/iZPkkXMX1e — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

