VIDEO / Čudo u Kneževini: Pogledajte kako je ispisana povijest Eurolige!

Košarkaši Monaca (9-5) srušili su rekord Eurolige za najviše postignutih poena jedne momčadi bez produžetaka u 14. kolu, pobijedivši Pariz (5-9) rezultatom 125:104. Prvo ime susreta bio je Elie Okobo, koji je zabio 26 poena, uz četiri skoka i osam asistencija.

Iako je rekord bez produžetaka nekada iznosio 123 poena i dijelile su ga utakmice Maccabi Tel Aviv – Scavolini Pesaro (25. studenog 2004.) i Panathinaikos – Chorale Roanne (21. studenog 2007.), Monaco je tu granicu nadmašio u svom slavlju.

Za usporedbu, apsolutni rekord Eurolige za najviše poena u jednoj utakmici drži Real Madrid, koji je postigao 130 poena u slavnoj utakmici protiv Anadolu Efesa u siječnju 2024., koja je otišla u četiri produžetka. Turski sastav tada je zabio 126 poena.

