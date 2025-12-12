VIDEO / Čudesni Jokić u samo 29 minuta ispisao NBA povijest

Podijeli :

Denver Nuggetsi su uvjerljivo slavili na gostovanju kod Sacramento Kingsa (105:136). Već nakon prve četvrtine Kingsi su bili na –15, a na poluvremenu je na semaforu stajalo 54:77. U nastavku je jedino pitanje bilo kolikom će razlikom Nuggetsi zaključiti rutiniranu pobjedu.

Nikola Jokić odigrao je tri četvrtine i 29 minuta, u kojima je ubacio 36 poena uz 12 skokova i osam asistencija (šut 14/16, trice 2/2). Pri tome je postao igrač s najviše utakmica u NBA povijesti u kojima je zabio više od 30 poena, uhvatio barem deset skokova i podijelio pet asistencija uz više od 80% šuta iz igre.

Uz njega su se istaknuli Watson s 21 poenom, Johnson sa 16, Valančiunas s 15 te Hardaway i Murray s po 11 poena, pri čemu je Murray dodao i devet asistencija.

Kod Sacramenta najviše su se iskazali Monk s 18 te Westbrook sa 17 poena.

