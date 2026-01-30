VIDEO / Crvena zvezda slavila protiv hrvatskog trenera, Vildoza zabio tricu za pobjedu Virtusa

Argentinski košarkaš Luca Vildoza pogodio je tricu kojom je bolonjski Virtus s 84-82 slavio na gostovanju kod Monaca u 25. kolu Eurolige.
Momčad iz Kneževine je tijekom druge četvrtine imala deset koševa prednosti, da bi gosti iz Bologne na polovici zadnje četvrtine došli do +11 (77-66). Novim preokretom Monaco je poveo 82-21 na 1:29 minuta do kraja, ali na kraju su pobijedili Talijani.
Dubai Jurice Golemca poražen je na gostovanju u Beogradu kod Crvene zvezde s 95-92, ali nije bilo dramatične završnice, jer je domaća momčad u zadnju minutu ušla s +10 (95-85). Jordan Nwora je s 22 koša bio najbolji kod pobjednika, a strijelce Dubaija je predvodio Mfiondu Kabengele s 24 poena.
Nakon 25. kola Fenerbahče je na vrhu ljestvice s učinkom 17-7, a drugoplasirani Olympiakos i trećeplasirani Hapoel Tel Aviv imaju 16-8. Slijede ih tri španjolska predstavnika s učinkom 16-9, a to su Valencia, Real Madrid i Barcelona.
Euroliga - 25. kolo Monaco - Virtus Bologna 82-84 Crvena zvezda - Dubai 95-92Baskonia - Žalgiris 102-91 Asvel Villeurbanne - Panathinaikos 78-79 Odigrano prije: Fenerbahče - Anadolu Efes 79-62 Hapoel Tel Aviv - Bayern 64-79 Olympiakos - Barcelona 87-75 Armani Milano - Partizan 85-79 Valencia - Maccabi 94-83 Pariz - Real Madrid 98-92
