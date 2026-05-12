VIDEO / Cleveland srušio franšizni rekord u doigravanju i poravnao seriju s Pistonsima

Cleveland Cavaliersi su u noći s ponedjeljka na utorak svladali Detroit Pistonse sa 112:103 te su tako poravnali polufinalnu seriju Istočne konferencije NBA lige na 2-2 u pobjedama.

Ključno razdoblje utakmice bilo je od posljednjeg napada Clevelanda u prvom poluvremenu do sredine treće četvrtine. Tada su Cavaliersi napravili seriju od 25:0, od 50:56 do 75:56, što je ujedno i rekord njihove franšize u NBA doigravanju.

Sve je započeo Evan Mobley zakucavanjem 10 sekundi prije kraja prvog poluvremena, a seriju je zaključio Donovan Mitchell koji je bio i najbolji pojedinac u redovima Cavaliersa.

Mitchell je zabio čak 43 poena na susretu, a pridružio mu se i James Harden s 24 poena i 11 asistencija. Kod Detroita su najbolji bili Caris LeVert s 24 poena i Cade Cunningham s 19 poena.

Ovim slavljem Clevelanda serija je poravnata na 2-2 u pobjedama te sada seli u Detroit gdje će Pistonsi 14. svibnja u jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu ugostiti Cavalierse.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.