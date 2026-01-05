VIDEO / Četiri koša Matkovića u novom porazu Pelicansa, izgubio i Šarićev Sacramento

Podijeli :

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je četiri koša uz pet skokova u porazu New Orleans Pelicansa na gostovanju kod Miami Heata 106-125.

Bio je to sedmi uzastopni poraz New Orleansa, koji je posljednji na Zapadu sa skorom 8-29, dok je Miami sedmi na Istoku sa 20 pobjeda i 16 poraza.

Matković je na parketu Kaseya Centra proveo 24 minute, uz šut 2-5 iz igre, pri čemu je za trice imao 0-3. Zabio je ukupno četiri koša, uz pet skokova, asistenciju, blokadu, jednu ukradenu i dvije izgubljene lopte.

Utakmica je razriješena u trećoj dionici nakon što je Miami od +1 (70-69) serijom 21-2 pobjegao na + 20 (91-71). Susret je obilježio Norman Powell koji je postigao devet trica u pobjedi domaćina, te ukupno 34 koša. Nikola Jović je zabio 19 koševa uz šest skokova, dok su Pelle Larsson i Kel’el Ware dodali po 16 koševa.

Na suprotnoj strani Trey Murphy je postigao 27 koševa uz osam skokova, dok je Jeremiah Fears dodao 21 koš za Pelicanse. Nakon što je postigao 12 poena u prvom poluvremenu, zvijezda New Orleansa Zion Williamson, ostao je bez poena u posljednje dvije četvrtine.

PORAZ ŠARIĆEVOG SACRAMENTA

Sinoć je nastupio i Sacramento Daria Šarića, no hrvatski košarkaš nije sudjelovao u porazu Kingsa 98-115 od Milwaukee Bucksa.

Milwaukee je na poluvremenu imao 18 koševa razlike (62-44), što je u nastavku rutinski obranio. Bucksi sada drže 12. poziciju na Istoku (16-20), dok je Sacramento nakon petog uzastopnog poraza na skoru 8-28 i ima drugi najgori omjer u Zapadnoj konferenciji i treći najgori omjer u NBA ligi.

Buckse je predvodio dvostruki MVP Giannis Antetokounmpo sa 35 koševa i 11 skokova, dok je Kevin Porter Jr. dodao 25 poena i 10 asistencija. Kod domaćina istaknuli su se Russell Westbrook sa 21 košem i šest skokova, te Zach LaVine sa 20 koševa.

PISTONSI SLAVILI PROTIV CLEVELANDA

Vodeća momčad Istoka Detroit Pistonsi na gostovanju je pobijedila Cleveland sa 114-110. Cade Cunningham postigao je 27 koševa za Pistonse, dok je Daniss Jenkins dodao 25, od čega 21 u četvrtoj četvrtini, kada je pogodio i tri trice. Kod domaćina najefikasniji je bio Donovan Mitchell sa 30 koševa i šest skokova.

Detroit vodi na Istoku sa 26 pobjeda i devet poraza, Cleveland je osmi sa skorom 20-17.