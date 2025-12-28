VIDEO / Bullsi poludjeli zbog Giannisovog zakucavanja, on poručuje: ‘Baš me briga!’

Podijeli :

Zakuhalo se u završnici utakmice između Milwaukee Bucksa i Chicago Bullsa, a u središtu pozornosti bio je – Giannis Antetokounmpo.

Susret je već bio riješen u korist Bucksa kada je grčka superzvijezda izvela windmill dunk za konačnih 112:103.

Domaćim igračima to nije najbolje sjelo, a veći sukob zamalo je izbjegnut.

Nakon utakmice Antetokounmpo – koji se s 29 poena vratio na teren nakon osam utakmica pauze zbog ozljede lista – nije pokazao kajanje.

“Koji smo sada – 11. na Istoku ili 12.? Samo moramo nastaviti tražiti svoj identitet. Ako na kraju moramo malo ići u obračune i igrati prljavije – neka bude tako. Nismo prvaci. Zašto bismo morali ‘odigrati do kraja sata uz poštovanje i fair-play’, kao da smo sigurni u doigravanje? Mi se trenutačno borimo za goli opstanak“, rekao je Antetokounmpo i dodao:

“Ovo je prava istina. Trinaest godina sam u ligi. Ako nastavimo gubiti, brate, vjerojatno pola momčadi neće biti ovdje, nećemo ući u doigravanje. Baš me briga. Samo želim biti na raspolaganju, zdrav i pomoći momčadi da pobjeđuje. A ako je ‘vjetrenjača’ ono što se mora dogoditi da bi se svi probudili i shvatili da se borimo za život i da moramo zaprljati ruke – neka bude tako.“

