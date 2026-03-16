VIDEO / Brunson predvodio Knickse do teške pobjede protiv oslabljenih Warriorsa

New York Knicksi su teže od očekivanog u svom Madison Square Gardenu svladali oslabljene Golden State Warriorse sa 110:107.

Warriorsi su početkom druge četvrtine vodili sa 46-25, da bi se tada Knicksi ipak trgnuli i do kraja treće četvrtine preuzeli vodstvo (83-80). Ipak, susret je ostao neizvjestan do kraja, gosti su imali zadnjih šest sekundi napad u kojem su tricom mogli do produžetka, ali su se spetljali te nisu niti uputili šut ka košu. Jalen Brunson je sa 30 poena predvodio Knickse, dok je Brandin Podziemski ubacio 25 za Warriorse.

New York je treći na Istoku sa 44-25, dok je Golden State deveti na Zapadu sa 32-35.

Toronto Raptorsi osnažili su svoje izglede za nastup u doigravanju nakon četiri godine izbivanja domaćom 119:108 pobjedom protiv vodećeg sastava Istoka Detroit Pistonsa. Gosti iz Detroita na odmor su otišli s vodstvom 64-59, ali Raptorsi su serijom 24-7 na startu nastavka preuzeli kontrolu rezultata koju više nisu ispuštali. Čak četiri igrača domaćih ostvarila su odlične učinke, Brandon Ingram je predvodio strijelce sa 34 ubačaja, RJ Barrett je dodao 27, Jakob Poeltl je uz 21 poen upisao i 18 skokova, dok je Scottie Barnes bio svestran sa 14 pogodaka, 10 skokova i 8 asistencija. U redovima Pistonsa Cade Cunningham je zabio 33, Tobias Harris 21, a Jalen Duren 20 uz 11 skokova.

Detroit je i dalje na vrhu Istoka sa 48-19, dok je Toronto šesti na Istoku sa 38-29 te drži zadnje mjesto koje izravno vodi u doigravanje, utakmicu više i poraz više ima sedmi Miami Heat.

Prvaci Oklahoma City Thunder rutinski su sa 116:103 na svom parketu svladali Minnesota Timberwolvese, a u završnici dvoboja najvažnije je bilo osigurati nastavak rekordnog niza Shaija Gilgeous-Alexandera po broju utakmica u kojima je zabio najmanje 20 koševa. Zvijezda Thundera susret je okončala s upravo 20 poena i to zahvaljujući košu i dodatnom slobodnom bacanju za povećanje prednosti na 114-98 1:46 minuta prije kraja. Odmah potom Gilgeous-Alexander je i preselio na klupu, a bila mu je ovo 128. uzastopna utakmica s barem 20 pogodaka. Chet Holmgren je ubacio 21, a Isaiah Joe 20 za domaće, dok je Julius Randle predvodio goste sa 32 koša.

Thunder je na vrhu Zapada i čitave lige sa 53-15, dok su Wolvesi na diobi petog mjesta Zapada sa 41-27, isti omjer imaju i Denver Nuggetsi.

