VIDEO / Brown i Tatum predvodili Boston do pobjede nad zahuktalim Hornetsima

Brown je zabio 26 ili više poena u posljednjih 10 utakmica. Jayson Tatum dodao je 23 poena i u svakoj od posljednjih šest utakmica ubacio barem 20. Obojica su odigrala cijelu četvrtu četvrtinu.

Ovom pobjedom Celticsi su se približili osiguravanju drugog nositelja u doigravanju Istočne konferencije. Također su poveli 2-1 u sezonskoj seriji protiv Hornetsa, koji bi im potencijalno mogli biti protivnik u prvom krugu.

Hornetsi su u prvom poluvremenu imali prednost od 11 poena, ali su u trećoj četvrtini nadigrani 35-26, pa je Boston ušao u posljednju četvrtinu s vodstvom 90-87. Celticsi su u četvrtoj četvrtini zadržali Hornetse na samo 15 poena i pritom izgradili prednost od 13 poena.

LaMelo Ball predvodio je Hornetse s 36 poena, što mu je druga uzastopna utakmica s više od 30 poena.

Brandon Miller ubacio je 20 poena, dok je Miles Bridges dodao 13 poena i 12 skokova. Kandidat za nagradu novaka godine Kon Knueppel imao je slabiju večer, šutiravši 5/16 iz igre i završivši s 13 poena.

Hornetsi imaju još dvije utakmice do kraja dok pokušavaju izbjeći nastup u play-in turniru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.