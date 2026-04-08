VIDEO / Branitelji naslova ponovno osramotili Lakerse, kao domaćini su ostali na -36

Jared McCain postigao je 15 poena, dok je Chet Holmgren dodao 15 poena i 10 skokova za vodeći Thunder, koji je ovom pobjedom pomeo sezonu protiv Lakersa uz šestu uzastopnu pobjedu i čak 18 pobjeda u posljednjih 19 utakmica.

Lakersi su odigrali svoju najslabiju napadačku utakmicu sezone bez Luke Dončića, LeBron Jamesa, Austin Reavesa, Marcus Smarta i Jaxson Hayesa, koji zajedno u prosjeku postižu 94,6 poena po utakmici. Dončić i Reaves su izvan terena do kraja regularne sezone, dok je 41-godišnji James odmarao jednu utakmicu zbog artritičnog lijevog stopala.

Rui Hachimura zabio je 15 poena, a Drew Timme dodao 11 za prvake Pacifičke divizije, koji su izgubili tri utakmice zaredom nakon što su prošlog tjedna u Oklahoma Cityju ostali bez Dončića i Reavesa.

Los Angeles je prije toga dobio 13 od 14 utakmica i bio blizu treće pozicije prije ozljede Dončića, koji se trenutno nalazi u Europi na liječenju istegnuća zadnje lože drugog stupnja.

Rookie Adou Thiero postigao je rekord karijere s 10 poena za Lakerse, koji su držali utakmicu izjednačenom do sredine druge četvrtine. No Oklahoma City završio je prvo poluvrijeme serijom 23-5, a Los Angeles je u sljedećih 24 minute igre postigao samo 22 poena.

Trener Lakersa JJ Redick i Jarred Vanderbilt razmijenili su žestoke riječi nakon što je Redick pozvao minutu odmora i izvadio Vanderbilta iz igre samo 16 sekundi nakon početka druge četvrtine. Pomoćni treneri i igrači stali su između njih dok se situacija nije smirila, a Vanderbilt se više nije vraćao u igru.

