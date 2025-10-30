VIDEO / Boston se probudio: Sjajni Brown predvodio Celticse do druge uzastopne pobjede

Ključan je bio kraj prvog poluvremena, kada je Brown ubacio 13 poena, uključujući tri trice — jednu s 31 i drugu sa 26 stopa na isteku poluvremena — u seriji 20:3 kojom je Boston preuzeo kontrolu i otišao na odmor s 15 poena prednosti.

U prvoj četvrtini obje su momčadi kombinirano pogodile čak 18 trica, samo jednu manje od NBA rekorda. Sam Hauser dodao je 21 poen s klupe, Josh Minott imao je 14 skokova, Neemias Queta 13, a Payton Pritchard 10 asistencija. Kod Clevelanda su se istaknuli Evan Mobley i Jaylon Tyson s po 19 poena, dok je Donovan Mitchell otvorio utakmicu s četiri pogođene trice i 12 poena u prvoj četvrtini, ali je do kraja dodao još samo tri poena.

Boston je u trećoj dionici imao i 19 poena prednosti te mirno priveo utakmicu kraju. Ovo im je druga uzastopna pobjeda nakon tri početna poraza u sezoni. Sljedeći susret Boston igra u Philadelphiji, dok Cleveland u petak dočekuje Toronto.