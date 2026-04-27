VIDEO / Blazersi imali lijepu prednost pa nestali s parketa, briljirali Fox i Wembanyama

Košarkaši San Antonija pobijedili su u gostima Portland 114-93 čime su poveli 3-1 u seriji prvog kruga NBA doigravanja Zapadne konferencije i time stigli na pobjedu do prolaska u drugi krug.

Nakon izjednačene prve četvrtine u drugoj je Portland žestoko nagazio na gas te je tih 12 minuta igre dobio s 33-18. Otišao je na odmor domaći sastav uz veliku prednost 58-41, a Portland je radio sjajan posao u obrani tijekom uvodne 24 minute. Poseban naglasak treba staviti na odličnog obrambenog igrača Jruea Holidayja koji je unatoč velikom manjku u centimetrima gotovo potpuno zaustavio Wembanyamu.

Sve se na parketu promijenilo u preostale dvije četvrtine. Treću dionicu San Antonio je otvorio nizom od 13-0 i uhvatio je time rezultatski kontakt. Sjajno su drugo poluvrijeme za goste odradili Fox i Wembanyama, a San Antonio je sedam minuta prije kraja pobjegao na velikih 90-77, čime je potvrdio pobjedu.

De’Aaron Fox je bio prvi strijelac u pobjedničkom sastavu s 28 poena, a tome je dodao sedam asistencija i šest skokova. Victor Wembanyama je ubacio 27 poena uz čak sedam blokada, 11 skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte.

Obojicu je dobro pratio Stephon Castle sa 16 poena i osam asistencija.

Prvo ime Portlanda bio je Deni Avdija s 26 poena i sedam skokova, dok je Jrue Holiday zabio 20 poena uz šest skokova i četiri asistencije.

Na kraju inače prilično žestoke utakmice popustili su živci Avdije s jedne i Castlea s druge strane zbog čega je došlo do žešćeg naguravanja, a svi ostali na parketu su spriječili fizički obračun dvojice košarkaša.

San Antonio je postao prva momčad u NBA povijesti koja je na poluvremenu gubila s 15 ili više poena razlike te na kraju pobijedila s 15 ili više poena.