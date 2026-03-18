VIDEO / Bizarna situacija u NBA: Ostao bez tenisice pa njome blokirao šut protivnika

Košarka 18. ožu 2026 8:12

Aktualni prvaci Oklahoma City Thunder slavili su 113:108 kod Orlando Magica, no zanimljivija od pobjede bila je situacija koju smo gledali u drugoj četvrtini. Košarkaš Thundera Alex Caruso ostao je bez tenisice tijekom obrane, a zatim ju primio u ruku i blokirao šut Tristana Da Silve. Caruso je za taj potez zaradio tehničku, a Da Silvi su upisana dva poena. Ovo se zaista ne viđa često...

