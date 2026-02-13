VIDEO / Bivši igrač Partizana ozlijeđen napao zvijezdu Fenera nakon što je zabila za pobjedu!

Wade Baldwin je šutom u posljednjoj sekundi donio pobjedu Feneru, što je izazvalo velike tenzije.

VIDEO / Hezonja predvodio Real do pobjede u Beogradu, Golemac uvljerljiv u Milanu Basket Mušketiri: Hoće li Dario Šarić biti tajni adut grčkog velikana?

Naime, Baldwin je nakon koša došao do centra terena i “šepurio“ se, a to je isprovociralo Mathiasa Lessorta, bivšeg igrača Partizana, a sada Panathinaikosa.

Lessort je povodom toga uletio na parket i nasrnuo na igrača Fenera. Nastala je velika gužva, a Lessort je na kraju spriječen da napravi ozbiljniji incident.

Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin’s buzzer beater 😳 pic.twitter.com/RYO87qgg6g — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 13, 2026

Podsjetimo, Francuz je već duže vrijeme izvan terena zbog problema s ozljedom.