VIDEO / Barcelona srušila Zvezdu u Beogradu, Valencia iznenadila grčkog giganta

Još jedna uzbudljiva večer na euroligaškim parketima je iza nas.

U okviru 14. kola košarkaške Eurolige, u petak su odigrane četiri utakmice.

Barcelona je priredila iznenađenje porazivši Crvenu zvezdu u Beogradu s 89-79. Najbolji strijelac Katalonaca bio je Will Clyburn koji je ubacio 22 koša, dok je kod Zvezde najraspoloženiji bio Miller-McIntyre s 19 poena.

Košarkaši Valencije također su priredili iznenađenje. Na gostovanju u OAKA areni protiv moćnog Panathinaikosa slavili su također sa 89-79. Iskusni Darius Thompson predvodio je španjolsku momčad s 19 poena, a najbolji strijelac utakmice bio je Kendrick Nunn koji je brojao do 23.

Baskonia je s 88-78 na domaćem terenu bila bolja od Milana. Luwawu-Cabarrot je predvodio sastav iz Baskije s 21 poenom i pet skokova, a Bolmaro je bio najbolji kod Armanija sa 16 poena.

U zadnjoj utakmici večeri, Virtus je u infarktnoj završnici porazio Dubai hrvatskog trenera Jurice Golemca. Momčad iz Bologne slavila je na domaćem terenu s pola koša prednosti – 79:78. Ključnu tricu s dvadesetak sekundi do kraja ubacio je Luca Vildoza, a kod Virtusa je najbolji bio Carsen Edwards s 23 koša.